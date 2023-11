Organisaties bereiden acties voor uit protest tegen winst PVV

Een aantal organisaties komt komende maandag bijeen in Amsterdam om twee protestacties tegen de verkiezingswinst van de PVV te bespreken. Abdou Menebhi, betrokken bij EMCEMO (Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling) en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, zegt dat het de bedoeling is op zaterdag 2 december een betoging tegen “haatzaaien en populisme” te houden en op zondag 10 december in verschillende steden bijeen te komen voor manifestaties in het kader van de internationale dag van de mensenrechten.

“De plannen voor beide acties zijn vergevorderd. We moeten nog wel definitief de knoop doorhakken en we willen er zo veel mogelijk organisaties bij betrekken”, zegt Menebhi. “Wij willen onder meer anti-fascisten, moslimorganisaties, christenen, joden, vakbonden, mensenrechtenorganisaties en politieke partijen erbij betrekken.”

Menebhi zegt dat hij heel veel reacties heeft gekregen sinds duidelijk werd dat de PVV de grote winnaar is geworden van de Tweede Kamerverkiezingen. “Onder moslims is veel angst. Ze vragen zich af of ze nog wel in Nederland kunnen blijven. Ook heb ik mensen gesproken die kinderen op moslimscholen hebben. Ze zijn bang dat de kinderen straks niet meer naar hun school kunnen.”

Menebhi laat weten dat hij zich al jarenlang sterk maakt voor de acceptatie van moslims en dat hij werkt aan de verbinding met andere bevolkingsgroepen. “Maar door deze verkiezingsuitslag vraag ik me wel af of het zin heeft hiermee door te gaan. Daar moet ik nog eens goed over nadenken.”