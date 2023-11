Ouwehand: gedoe en strategisch stemmen kost partij zetels

Het “gedoe” binnen de partij en strategisch stemmen heeft de Partij voor de Dieren zetels gekost, zei partijleider Esther Ouwehand een dag na de verkiezingen. De partij wordt volgens de laatste prognose gehalveerd en houdt drie zetels over. Vooraf aan de fractievergadering zijn veel bedrukte gezichten te zien en moet ook iemand huilen als Ouwehand haar partijgenoten toespreekt.

De ruzie in de partij is “een belangrijke factor” geweest voor het verlies, zei Ouwehand. “Daar houden kiezers niet van.” Er was een hoogoplopend conflict tussen Ouwehand en het partijbestuur over professionalisering. Het bestuur delfde het onderspit en trad uiteindelijk af.

Veel kiezers kozen volgens haar strategisch voor GroenLinks-PvdA uit vrees onder meer voor de opkomst van de PVV. “Daar hebben wij ook last van gehad”, aldus Ouwehand. Ze haalde uit naar de VVD die volgens haar ruim baan gaf aan “zondebokpolitiek”.

Ondanks het grote verlies was er worteltjestaart bij de vergadering. Dat de partij “overeind is gebleven is reden om toch een stukje taart te eten”. Volgens Ouwehand is de Partij voor de Dieren “harder nodig dan ooit” en ze verwacht ook dat de kiezers weer zullen terugkeren. Haar eigen positie staat niet ter discussie, vindt ze.