Partijen willen sancties tegen Israëlische kolonisten

In de Tweede Kamer wordt de roep luider om sancties tegen Israëlische kolonisten die op de Westelijke Jordaanoever misdaden plegen tegen Palestijnen. In een ingelast debat over de oorlog tussen Israël en Hamas gaven onder meer GroenLinks-PvdA, SP, D66 en CDA aan hier voorstander van te zijn.

Palestijnen op de Westoever krijgen sinds het begin van de oorlog anderhalve maand geleden steeds meer te maken met geweld van kolonisten, maar ook de Israëlische strijdkrachten. Ongeveer tweehonderd Palestijnen zijn sinds 7 oktober op de bezette Westelijke Jordaanoever gedood.

Sjoerd Sjoerdsma (D66) wil persoonsgerichte sancties tegen kolonisten en hun helpers. Kati Piri (GroenLinks -PvdA) wilde weten of het weigeren van visa een optie is. Ook Derk Boswijk (CDA) pleitte voor een “hardere lijn” tegen de kolonisten. Eerder verklaarde de Amerikaanse regering al stappen tegen kolonisten niet meer uit te sluiten.