Protest tegen PVV in Utrecht, kleine tegendemonstratie

Op het Stadhuisplein in Utrecht was donderdagavond een protest tegen de verkiezingsuitslag waarbij de PVV van Geert Wilders met afstand de grootste is geworden. Op de bijeenkomst die georganiseerd werd door de linkse beweging Antifa waren ook zo’n vijftig tegendemonstranten afgekomen. Volgens de politie ging het om de harde kern van FC Utrecht. De politie hield beide groepen gescheiden en was onder meer met paarden ter plaatse, zag een verslaggever van het ANP.

De circa vierhonderd mensen die de demonstratie van Antifa bijwoonden en die met regenboogvlaggen en Palestijnse vlaggen zwaaiden, lieten zich niet afschrikken door de tegendemonstranten. Ze riepen leuzen als “PVV, weg ermee”, “Liefde boven haat ” en “Free Palestine”.

Op verzoek van de organisatoren namen mensen om de beurt het woord. Een 70-jarige man van Palestijnse afkomst sprak als eerste en pleitte voor een cordon sanitaire om de PVV. Ook riep hij op tot een nationale staking. “Net zolang tot de regering valt.” Het idee kon op veel applaus rekenen.

Een ander zei op het Stadhuisplein te zijn om zijn solidariteit met islamitische landgenoten te tonen. “Ik kan me alleen maar indenken wat een klap en hoe beangstigend deze uitslag voor hen moet zijn” zegt hij. Hij wil uitdragen dat iedereen in Nederland welkom is. Een vrouw sprak zich uit voor “vrijheid en gelijkheid”.

Voorafgaand aan de door Antifa georganiseerde bijeenkomst was er op het Stadhuisplein een andere demonstratie tegen uitsluiting, georganiseerd door lokale politici van GroenLinks en PvdA. Die demonstratie trok meer dan duizend mensen.