PVV grootste partij in de gemeente Huizen

In de gemeente Huizen is de PVV de grootste partij geworden. Dat komt naar voren uit de tellingen via de Verkiezingsdienst van het ANP. De partij van Geert Wilders heeft in de Noord-Hollandse gemeente 21,5 procent van de stemmen gekregen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 haalde de PVV een score van 9,5 procent.

De VVD is in Huizen de tweede partij geworden (21,1 procent). NSC (12,8 procent) staat op plek drie.

De gemeente Huizen had al aangekondigd pas donderdag met de uitslag te komen en niet al woensdagavond of -nacht. Een woordvoerder zei dat uit “zorgvuldigheid” was besloten de uitslag later te melden.

De gemeente West Betuwe heeft nog geen uitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Ook de uitslagen van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn nog niet binnen, evenals de stemmen van Nederlanders die in het buitenland wonen.

Amsterdam is nog niet klaar met tellen.