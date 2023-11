SCP: stabiele opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen

De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag past in het langjarige beeld en was “redelijk goed”. Onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau Josje den Ridder noemt de opkomst met 77,8 procent, nadat 99,1 procent van de stemmen is geteld, stabiel.

Vergeleken met het beeld van de afgelopen jaren is de opkomst ongeveer gelijk, zegt Den Ridder. “In het langjarige beeld is de opkomst meestal tegen de 80 procent aan.”

Veel media, waaronder het ANP, vergeleken de opkomst van woensdag met die van 2017, omdat de omstandigheden in 2021 door de coronamaatregelen anders waren. Den Ridder zegt dat die vergelijking niet het beste is, omdat de opkomst in 2017 het hoogste was sinds de jaren tachtig.

Uit de cijfers van Ipsos, in opdracht van de NOS en RTL, bleek dat PVV ook veel kiezers had getrokken die in 2021 niet waren gaan stemmen. “Het wordt de komende weken interessant om te zien waar die kiezers vandaan komen.”