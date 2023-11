SGP voor het eerst groter dan ChristenUnie

De SGP lijkt voor het eerst groter te worden dan de ChristenUnie. Beide christelijke partijen staan in de voorlopige prognose op drie zetels in de Tweede Kamer, maar de partij van Chris Stoffer heeft voorlopig meer stemmen dan de partij van Mirjam Bikker.

Ongeveer 330 van de 342 gemeenten hebben hun uitslagen doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Zij zijn bij elkaar goed voor ongeveer 98 procent van de stemmen. De SGP staat op ruim 212.000 stemmen, de ChristenUnie op bijna 207.000.

De ChristenUnie werd in 2000 opgericht na een fusie van twee van de drie kleine christelijke partijen in de Tweede Kamer, namelijk GPV en RPF. De SGP bleef zelfstandig. De ChristenUnie behaalde in 2006 de beste verkiezingsuitslag. De partij kreeg onder leiding van André Rouvoet zes zetels en sloot zich vervolgens voor het eerst in de geschiedenis aan bij een coalitie. De SGP, de oudste partij in de Kamer, kreeg nooit meer dan drie zetels in de Kamer.