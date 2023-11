Timmermans fel over media: PVV niet bevraagd over programma

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) vindt dat de media PVV-voorman Geert Wilders in de campagne veel te weinig hebben bevraagd over dienst verkiezingsprogramma, “waarin hij 1 miljoen Nederlanders uitsluit”. Eerst is de sociaaldemocraat nog voorzichtig in zijn kritiek, maar nadat de media hadden gevraagd naar de opstelling van Wilders, haalde Timmermans uit: “Waarom vragen jullie dat aan mij? Waarom hebben jullie hem nooit gevraagd: hoe zit het met je programma?!”

Timmermans gelooft er niets van dat Wilders zich nu milder opstelt en zegt premier van alle Nederlanders te willen worden. “Ja, die kennen we”, zegt de GroenLinks-PvdA-lijsttrekker. Die benadrukt dat Wilders “geen letter afstand” neemt van het PVV-programma, dat onder meer een verbod op moskee├źn en korans voorstaat.