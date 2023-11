Tweede minderjarige verdachte aangehouden voor mishandeling Baudet

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor de mishandeling van Thierry Baudet maandag. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie weer om een minderjarige jongen uit Groningen. Een andere jongen zit al vast. Donderdag is besloten dat die veertien dagen langer vast blijft zitten.

Het OM spreekt van een zware verdenking. Volgens justitie zijn er wel zorgen over de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Dat wordt in het onderzoek meegenomen. “Feit is dat twee jonge mensen verdacht worden van (betrokkenheid bij) een strafbaar feit waarbij sprake is van het mishandelen van een politicus. Deze mishandeling heeft een forse maatschappelijke impact.”

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) werd afgelopen maandag op zijn hoofd geslagen met een bierflesje. Dat gebeurde tijdens een campagne-evenement in een cafĂ© in de stad Groningen. Baudet hield er een hoofdwond aan over. Hij sprak later van een “politieke aanslag”.

Het was niet de eerste aanval op de FVD-leider. Eind oktober werd Baudet in de Belgische stad Gent belaagd door een man met een paraplu.