Uitslag van negen gemeenten nog niet binnen

Negen gemeenten hebben nog geen uitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Ook de uitslagen van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn nog niet binnen, evenals de stemmen van Nederlanders die in het buitenland wonen.

De gemeenten waarvan de uitslag nog niet bekend is, zijn Sittard-Geleen, Schiedam, Huizen, Valkenburg aan de Geul, Halderberge, West Betuwe, Brummen, Beuningen en Bergen in Noord-Holland.

Drie gemeenten hebben een tussenstand doorgegeven. Amsterdam heeft 85 procent van de stemmen geteld, Purmerend 98 procent en Houten 72 procent.

In heel Nederland is bijna 98 procent van de stemmen geteld en doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Een prognose op basis daarvan laat zien de PVV de grootste partij wordt, met vooralsnog 37 zetels. GroenLinks-PvdA staat op 25 zetels en VVD op 24. Nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract zou met twintig mensen in de Tweede Kamer komen.