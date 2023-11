Van der Burg gaat weer aan het werk na zware voedselvergiftiging

Eric van der Burg is genoeg hersteld van zijn voedselvergiftiging om weer aan de slag te gaan als demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst in een persbericht. VVD-partijgenoot Christophe van der Maat had tijdelijk zijn taken overgenomen en keert weer terug naar zijn oude functie als staatssecretaris van Defensie.

Tijdens een werkbezoek aan Aruba liep Van der Burg een maand geleden een zware voedselvergiftiging op en moest daar in het ziekenhuis voor worden behandeld. Hij had een tijd nodig om te herstellen en daarom werden zijn taken in het asieldossier tijdelijk overgenomen door Van der Maat.

Van der Maat zal vrijdag door de koning worden be√ędigd in zijn oude functie op Paleis Huis ten Bosch.