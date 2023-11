Vijf jaar cel en tbs voor dodelijke sprong met kinderen in IJssel

Een 39-jarige moeder is donderdag veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op haar baby. Ze sprong op 13 oktober 2022 met twee van haar kinderen bij Kampen in de IJssel. Haar baby van 1,5 jaar oud overleefde het koude water niet.

Op beelden van een bewakingscamera was te zien dat Saba M. met haar vier kinderen arriveerde bij de kade achter een rij opslagloodsen op een industrieterrein aan de rand van Kampen. Ze zat vervolgens met haar twee jongste kinderen minutenlang in de regen op de grond. Haar twee oudste kinderen stonden voor haar en blokkeerden haar tot twee keer toe de weg naar het water, zo oordeelt de rechtbank. Van een ongeluk, zoals M. verklaarde, was volgens de rechters geen sprake.

Behalve voor de moord op haar jongste kind is ze ook veroordeeld voor een poging tot moord op haar 3-jarige dochter. Ze sprong op een plek in het water waarvan ze wist dat ze er niet meer zelfstandig uit konden komen, aldus de rechtbank. De celstraf is “lager dan bij een gemiddelde moord”, zei de rechter. Dat is vanwege haar psychische stoornis, maar ook omdat ze als moeder zelf verder moet zonder haar jongste dochter. Bovendien zijn haar andere kinderen uit huis geplaatst.

De rechters zien duidelijk uit de beelden dat haar twee oudste kinderen er alles aan deden om de sprong van moeder Saba te voorkomen. Dat ze daar alleen kwam om met de vier kinderen de eendjes en vogels te voeren, blijkt niet uit de beelden. “Aandacht voor eendjes, vissen of vogels hebben zij niet”, aldus de rechter. Dat haar 3-jarige dochter en de verdachte de sprong overleefden, was te danken aan heldhaftig ingrijpen van omstanders.

Tegen de vrouw was zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geƫist.