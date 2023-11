Voedselbanken Nederland ‘in gespannen afwachting’ na verkiezingen

Voedselbanken Nederland is “in gespannen afwachting van wat er gaat gebeuren”, nadat de PVV de grootste partij is geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. “Als organisatie zijn wij natuurlijk neutraal. We wachten vooral af of er wat terechtkomt van de beloften over bestaanszekerheid, want dat was in alle partijprogramma’s een belangrijk thema”, aldus vicevoorzitter Tom Hillemans.

De organisatie hoopt dat de verkiezingsuitslag ervoor gaat zorgen dat kwetsbare Nederlanders geholpen gaan worden. “En dat zij steeds minder van de voedselbanken gebruik hoeven te maken, en dat wij niet meer hoeven te groeien.”

De partij van Geert Wilders zegt te willen zorgen dat mensen “meer geld overhouden in de portemonnee”. De PVV wil dat onder meer door de btw op boodschappen te verlagen van 9 naar 0 procent, het eigen risico in de zorg af te schaffen, het minimumloon te verhogen en sociale huren te verlagen.