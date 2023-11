Vuurwerk afsteken verboden in alle parken in Almere

In grote delen van Almere is het bij de jaarwisseling niet meer toegestaan om vuurwerk af te steken. Zo zijn zestien parken aangewezen als vuurwerkvrije zone. Dat geldt ook voor de Noorderplassen aan de rand van de stad en voor het Weerwater, het grote meer bij het centrum.

Vuurwerk afsteken was al verboden in de gebieden van Staatsbosbeheer, zoals de Oostvaardersplassen. Carbidschieten mag nergens in Almere, net als het oplaten van wensballonnen.

Volgens de gemeente heeft Almere naar verhouding veel egels, vleermuizen en watervogels. Zij zouden beter worden beschermd door het uitgebreide verbod. “De afgelopen jaren is oud en nieuw in Almere gelukkig rustig verlopen. Maar het afsteken van vuurwerk heeft hoe dan ook een grote impact op de leefomgeving, op onze natuur en het welzijn van dieren. Dat geldt voor onze huisdieren, maar vooral ook voor de dieren in de vele natuurgebieden die Almere rijk is”, verklaart burgemeester Hein van der Loo.