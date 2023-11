VVD verliest veel gemeenten, vooral aan PVV

Het aantal gemeenten waar de VVD de meeste stemmen heeft gekregen, is woensdag gekelderd. Twee jaar geleden was de partij in ongeveer driehonderd gemeenten de grootste, nu geldt dat nog maar in bijna dertig gemeenten. In de meeste van die gemeenten kreeg de PVV nu de meeste stemmen.

De partij van Geert Wilders is de grote winnaar van de verkiezingen. De partij werd in ongeveer 250 van de 342 gemeenten de grootste. Ruim 220 daarvan gingen twee jaar geleden nog naar de VVD. Daarnaast zijn er ruim tien gemeenten waar de PVV de grootste partij was en bleef. Zeven gemeenten waar de PVV nu de grootste partij is, stemden twee jaar geleden in meerderheid voor het CDA.

GroenLinks-PvdA, de partij van Frans Timmermans, kreeg woensdag in dertig gemeenten de meeste stemmen. Zeventien van die dertig gemeenten zijn afgesnoept van de VVD en elf van D66. In veertien gemeenten stemden de meeste inwoners op Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt en in acht gemeenten kreeg de SGP de meeste stemmen.

D66 was twee jaar geleden in twaalf gemeenten het populairst, het CDA in tien en de ChristenUnie in twee. Nu kregen die partijen nergens de meeste stemmen.