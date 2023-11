D66 krijgt meeste stemmen op Saba en Bonaire

D66 heeft de meeste stemmen gekregen op Saba en staat ook ruim op voorsprong op Bonaire. De uitslag van de derde bijzondere gemeente in Caribisch Nederland, Sint-Eustatius, is nog niet bekend en het is ook nog niet duidelijk wanneer die komt.

Op Saba zijn ongeveer 250 stemmen uitgebracht en die zijn vrijwel allemaal geteld. Bijna 55 procent van de kiezers stemde op D66. GroenLinks-PvdA staat tweede met 15,2 procent, gevolgd door de VVD met 7 procent. Het CDA kreeg twee jaar geleden bijna 200 stemmen op Saba, maar staat nu op 5. Ook de PVV kreeg 5 stemmen, evenveel als Volt. BIJ1 kreeg woensdag 1 stem op Saba, tegenover 113 twee jaar geleden. De opkomst was slechts 26,3 procent. Twee jaar geleden stemde bijna de helft van de Sabanen.

Op Bonaire is een deel van de stemmen geteld, onbekend is om hoeveel procent het gaat. D66 gaat in de tussenstand aan kop met bijna 22 procent van de stemmen, gevolgd door GroenLinks-PvdA (bijna 15 procent), de ChristenUnie (ruim 13 procent) en de PVV (ruim 12 procent). Ook op dit eiland is het CDA vooralsnog de grote verliezer. De partij lijkt te zakken van 28,6 naar 1,6 procent.

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn zelfstandige landen binnen het koninkrijk. Nederlanders die daar wonen, kunnen per post stemmen. Zij vallen onder de briefstemmers uit het buitenland. De uitslag van die groep wordt volgende week bekendgemaakt.