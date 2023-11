DENK krijgt veel stemmen in Schilderswijk en Transvaal Den Haag

De partij DENK heeft woensdag veel stemmen gekregen in de Schilderswijk en Transvaal, twee achterstandswijken in Den Haag. De gemeente heeft vrijdag de uitslagen per stembureau naar buiten gebracht.

De steun voor DENK was het grootst bij het stembureau in buurthuis Sam Sam aan de Van Mierisstraat. Van de 960 uitgebrachte stemmen waren er 642 voor DENK, oftewel bijna 67 procent. Een eindje verderop, bij de Koningin Beatrixschool aan de Saenredamstraat, stemde bijna 58 procent voor DENK. Diezelfde score haalde de partij bij ontmoetingsplek Juliana Plaza in Transvaal. In totaal zijn er zeven stembureaus in de twee wijken waar meer dan de helft van de kiezers voor DENK stemde. Bij vijf andere stembureaus kwam DENK uit op 40 tot 50 procent.

Het beeld is heel anders aan de andere kant van de stad, in de volksbuurt Duindorp. In wijkcentrum het Trefpunt zaten woensdag twee stembureaus. Daar brachten in totaal ruim 2500 mensen hun stem uit, en meer dan 1500 deden dat op de PVV van Geert Wilders. Dat komt neer op bijna 60 procent. Bij woonzorgcentrum Het Uiterjoon in Scheveningen kreeg de PVV bijna de helft van de stemmen.

In heel Den Haag werd de PVV de grootste partij met 21,8 procent van de stemmen, gevolgd door GroenLinks-PvdA (19,4 procent) en VVD (15,1 procent). DENK kwam op de vierde plaats met 8,7 procent, net voor Nieuw Sociaal Contract en D66.