Dilan Yeşilgöz: ik speel geen politieke spelletjes

VVD-leider Dilan Yeşilgöz vindt niet dat zij haar kiezers in de steek laat nu ze al voor de verkenning begonnen is, ervoor kiest om niet in een regering met de PVV te stappen. In Nieuwsuur sprak ze tegen dat het een onderhandelingstactiek is of dat ze hiermee een spelletje speelt, zoals critici binnen haar eigen partij en andere fracties menen. Ze denkt dat dit besluit de formatie “juist overzichtelijker maakt”.

Ze zei dat er verschillende vormen van gedogen zijn en dat ze bereid is om afspraken te maken om een coalitie van PVV en mogelijk NSC en BBB juist constructief te helpen. Dat hoeft volgens haar niet per se te leiden tot een gedoogakkoord. “Er is een verschil tussen verantwoordelijkheid nemen en meedoen”, zei de VVD-leider. De liberalen nemen dan wel een bepaalde verantwoordelijkheid op zich om problemen aan te pakken, maar doen niet mee met bewindslieden in een nieuw kabinet.

Yeşilgöz vindt dat ze met gedoogsteun wel rekenschap kan afleggen aan de 1,5 miljoen mensen die op de VVD stemden. Maar ze wijst erop dat de kiezer heeft aangegeven dat het anders moet gaan dan voorheen en dat het aan de VVD is om “een pas op de plaats” te maken.