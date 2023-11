Eurostar naar Londen rijdt half jaar niet, iets korter dan gedacht

De Eurostar tussen Amsterdam en Londen rijdt volgend jaar zes maanden niet, schrijft demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. In eerste instantie was er nog sprake van zeven tot elf maanden geen trein, maar dat is dus iets verkort. Waarschijnlijk rijden er geen treinen naar Londen tussen juni en december.

Door de renovatie van station Amsterdam-Centraal is er geen plek voor de hal waar nu de marechaussee huist. Voor reizen naar Engeland is immers een paspoortcontrole nodig. Door de nieuwe marechaussee-terminal versneld af te bouwen, wordt tijd gewonnen.

Een andere optie was het neerzetten van een kleinere, tijdelijke terminal binnenin de nieuwe, maar dat plan bleek ongeschikt. Er zouden daardoor minder reizigers met de Eurostar kunnen. Bovendien zou het langer duren voordat de echte terminal klaar zou zijn. Hierdoor zou er dus langer hinder zijn. Ook zou het langer openhouden van de huidige hal andere werkzaamheden, bijvoorbeeld aan het IJ-viaduct, in de weg kunnen zitten.

Wie tussen juni en december volgend jaar alsnog met de trein naar Londen wil, moet in Brussel opstappen.