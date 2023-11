Helder zoekt EU-steun tegen mogelijk WK-voetbal in Saoedi-Arabië

Nederland is het oneens met de manier waarop de wereldvoetbalbond FIFA nu Saoedi-Arabië wil aanwijzen als land voor het WK voetbal van 2034. Demissionair sportminister Conny Helder heeft vrijdag in Brussel gekeken of druk vanuit de EU-landen de toewijsprocedure van de FIFA kan veranderen.

De beslissing is nog niet officieel genomen, maar de FIFA heeft eerder deze maand de indruk gewekt dat Saoedi-Arabië het WK voetbal in 2034 mag organiseren. Dat gebeurde nadat Australië was afgehaakt als kandidaat. “Het is natuurlijk nog elf jaar weg, maar de procedure waarin één land overblijft, is iets om het met elkaar over te hebben”, zei Helder na afloop van overleg in Brussel met de EU-ministers van sportzaken.

“Er zijn heel veel landen die dit een merkwaardige zaak vinden. En het voelt ook heel ongemakkelijk dat het eigenlijk weer opnieuw zo gaat”, doelend op de manier waarop de FIFA eerder tot keuzes is gekomen.

“Wij gaan als sportministers niet over de procedure van de FIFA. Daar gaan ze zelf over”, zei ze. “Maar we hebben afgesproken om met elkaar te kijken wat de standaardprocedure zou moeten zijn”. Daarbij moet de toewijzing allereerst transparant zijn. Verder moeten mensenrechten, maar ook de nalatenschap in een land worden meegewogen. “Worden er niet stadions gebouwd die daarna niet meer worden gebruikt bijvoorbeeld”. Samen hebben de EU-landen, zo hoopt Helder, wellicht invloed.

Vorig jaar woonde Helder namens de regering Rutte-IV een WK-voetbalwedstrijd bij tussen Nederland en gastland Qatar. De Tweede Kamer had eerder een motie aangenomen om geen officiële delegatie te sturen om mensenrechtenschendingen en uitbuiting van arbeidsmigranten in Qatar bij de bouw van WK-stadions.