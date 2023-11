Honderden lichtjes bij manifestatie op de Dam voor solidariteit

Enkele honderden mensen zijn vrijdagmiddag bijeen op de Dam in Amsterdam voor de ‘Samenkomst voor Solidariteit’. De manifestatie is een reactie op de verkiezingsoverwinning van de PVV en staat in het teken van “tolerantie, bescherming van de rechtsstaat en gelijke rechten voor iedereen”, zeggen de organisatoren.

Ze benadrukken dat het niet om een demonstratie gaat en hebben mensen opgeroepen alleen met “een lichtje of kaars, liefde en zoveel mogelijk anderen” naar de Dam te komen. Tientallen mensen hebben kaarsen of waxinelichtjes aangestoken of schijnen met het licht van hun mobiele telefoon.

De organisaties die meedoen zijn onder meer Milieudefensie, PAX voor vrede, COC Nederland, Greenpeace, de Kunstenbond, Oxfam Novib en Vluchtelingenwerk Nederland. Ook de Amsterdamse afdelingen van D66, GroenLinks, PvdA en SP doen mee.

“Samen staan wij pal voor alle mensen in Nederland. Schouder aan schouder. Om te laten zien dat we racisme en haat niet tolereren. We horen bij elkaar”, schreven de organisaties. “Onze rechtsstaat staat onder druk en die moeten we te allen tijde beschermen.”