In Sint Willebrord stemde driekwart op PVV

In het Noord-Brabantse dorp Sint Willebrord hebben ongeveer drie op de vier inwoners woensdag op de PVV van Geert Wilders gestemd.

De gemeente Rucphen, waar Sint Willebrord onder valt, heeft de uitslagen per stembureau vastgesteld en naar buiten gebracht. Van de ruim 14.000 uitgebrachte stemmen in Rucphen waren bijna 7700 voor de PVV, oftewel 53,8 procent. Het was de beste uitslag voor de PVV in het hele land, blijkt uit de tellingen via de Verkiezingsdienst van het ANP.

Sint Willebrord was de uitschieter binnen die uitschieter. In het gebouw van tafeltennisvereniging The Back Hands kreeg de partij van Wilders 948 van de 1280 geldige stemmen op een kandidaat, oftewel 74,1 procent. Een paar straten verderop, in het clubhuis van sportvereniging Rood-Wit, stemde 73,6 procent op Wilders. De PVV kreeg in gemeenschapshuis De Lanteern in het dorp 71,6 procent.

In de rest van de gemeente was Wilders iets minder populair. In gemeenschapshuis d’n Hoge Dries in het dorp Schijf stemde ‘maar’ 31 procent op Wilders.

De PVV is al heel lang de grootste partij in Rucphen. Twee jaar geleden behaalde Wilders ‘slechts’ 30,9 procent van de stemmen. Ook toen was de PVV nergens in Nederland zo populair als in Rucphen.