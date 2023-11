Leden van clubs halen weer recordbedrag op met Grote Clubactie

De Grote Clubactie heeft dit jaar ruim 16 miljoen euro opgebracht voor sport-, cultuur- en hobbyclubs. Het bedrag – om precies te zijn 16.381.041 euro – is 3,6 miljoen euro hoger dan vorig jaar. Het geld is binnengehaald door 310.000 leden van 5710 verenigingen in ons land, die langs de deuren gingen om loten te verkopen en daarmee geld op te halen voor hun club.

Veel mensen kochten deze keer online hun lot. “Van het scannen van een QR-code aan de deur tot het delen van een linkje via WhatsApp, van de ruim 5,4 miljoen verkochte loten werden er maar liefst zeven op de tien online aangekocht”, zo meldt de Nationale Grote Clubactie.

Van elk verkocht lot van 3 euro gaat 2,40 euro (dat is 80 procent) naar de clubkas.