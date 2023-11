NiNsee: zorg over pleiten voor intrekken excuses slavernijverleden

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) heeft zorgen over dat “enkele politieke partijen” in hun programma’s hebben gepleit voor het intrekken van de excuses voor het slavernijverleden en het afschaffen van cultuursubsidies. Het instituut roept op tot “eenheid en actie. Deze kritieke tijd vraagt om solidariteit”.

De PVV, die woensdag bij de Tweede Kamerverkiezingen de meeste stemmen behaalde, pleit voor het intrekken van de excuses. NiNsee, dat de partij niet specifiek noemt in het statement, wil “in het licht van de recente verkiezingsuitslag” dat bij het vormen van het nieuwe kabinet het slavernijverleden en de doorwerking hiervan niet uit het oog wordt verloren.

“Er zijn hoopvolle en goede stappen gezet in het emancipatie- en acceptatieproces van de verschillende gemeenschappen in Nederland. Laten we daarom niet weer dertien jaar terug in de tijd stappen, maar juist schouder-aan-schouder invulling geven aan de toekomst van dit mooie land”, zegt voorzitter van het bestuur Linda Nooitmeer.