OM en rechtbank: gebruik stem om te stemmen, niet te bedreigen

Politici moeten hun werk “ongestoord, ongehinderd en zonder bedreigingen kunnen doen”. Dat zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank Den Haag waar vier zaken dienden over bedreigingen aan onder anderen demissionair minister Hugo de Jonge, GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter Jesse Klaver en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. “Dergelijke acties tasten het fundament van de democratie aan. Je mag je stem gebruiken om te stemmen, maar niet om mensen te bedreigen”, aldus de rechter.

Volgens de rechter wordt het “debat gevoerd in de Tweede Kamer, niet op straat, en zeker niet op internet waar deze lieflijke teksten voorbij komen”. Daarmee doelde hij op teksten die de verdachten uitten in hun bedreigingen.

De rechter legde werkstraffen en geldboetes op. Een van de behandelde zaken was een aangehouden zaak uit mei. De 23-jarige man uit Voorburg uit die zaak kreeg ook twee weken cel voorwaardelijk. De bedreigingen werden geuit op sociale media zoals Instagram en X.

Een 64-jarige man uit Katwijk, die een geldboete van 1000 euro kreeg, beweerde dat zijn computer gehackt was door de overheid. Daardoor had Kamervoorzitter Bergkamp een dreigmail gekregen. Een 82-jarige man uit Delft noemde in maart op X voormalig CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma “een grote schijtbak”, GroenLinks-fractievoorzitter Klaver “de grootste kankerlul” en Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen een “hoerenjong van Kaag”. De man was omwille van zijn gezondheid afwezig en kreeg een voorwaardelijke geldboete van 500 euro.

“Dank voor de terugkoppeling, blij met de uitspraak”, liet Klaver weten via een beveiligingsmedewerker van de Tweede Kamer die bij de zitting aanwezig was.

Twee zaken gingen over dreigmails die aan medewerkers van de Iraanse ambassade waren gestuurd. Daarin kreeg een 53-jarige man uit het Groningse Farmsum zestig uur werkstraf en zes weken voorwaardelijke celstraf, omdat hij al veel vaker had beloofd zijn leven te beteren, maar dat tot op heden niet had gedaan, aldus de rechter. Een 66-jarige voormalige medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit Amsterdam zei zijn dreigmail “in een opwelling” te hebben verstuurd.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie was nagenoeg hetzelfde als in een eerdere zogeheten themazitting in mei dit jaar over bedreigingen, onder meer aan premier Mark Rutte en ministers Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra. Het OM riep toen op om af te blijven van politici. De rechter legde toen voorwaardelijke celstraffen op tussen de twee en drie weken.