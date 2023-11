Ontsnapte giftige slang Tilburg gevonden in gipsmuur bij verblijf

De ontsnapte gevaarlijke slang is gevonden, bevestigt de gemeente Tilburg vrijdag na een bericht van bioloog Freek Vonk. De bijna 2 meter lange slang zat verstopt in de woning van de eigenaar.

“De groene mamba is terecht!!!!”, schrijft Vonk op Instagram. “De slang was niet onderkoeld, maar alert en actief. Ze heeft genoeg water kunnen drinken, en het dier verkeert in zeer goede gezondheid!.”

Volgens de gemeente werd de slang achter een gipsplaten wand op zolder gevonden. Daar was ook het verblijf van het dier. Door onder meer de inzet van camera’s en honden werd de slang gevonden. De gemeente meldt dat de eigenaar afstand heeft gedaan van het dier om een mogelijke tweede ontsnapping te voorkomen. De mamba wordt naar reptielencentrum Serpo in Rijswijk gebracht, aldus de gemeente.

De groene mamba was afgelopen maandag op een onbewaakt moment ontsnapt. Een beet van de slang is zeer giftig. Mensen die gebeten zijn hebben snel medische hulp nodig.