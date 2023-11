Politici kritisch over dalende cijfers Maastricht Aachen Airport

Een aantal partijen in de Provinciale Staten van Limburg is kritisch over de dalende cijfers van Maastricht Aachen Airport. Zo was in de eerste helft van 2023 de hoeveelheid vrachtverkeer 70 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Andere politici vroegen juist om geduld.

Eerder dit jaar was het vliegveld acht weken gesloten omdat de start- en landingsbaan werd gerenoveerd. Het college verwees vrijdag tijdens de bespreking van een rapport over de eerste helft van dit jaar onder meer naar die sluiting om de dalende cijfers te verklaren.

Coalitiepartij PvdA denkt dat de sluiting niet de enige reden kan zijn voor de afname in vrachtvervoer. Oppositiepartij Lokaal Limburg vindt de daling ook zo “fors” dat de partij meer wil weten over de redenen erachter.

Ook Statenlid Roel van Bijnen van de PVV, met zes zetels de grootste oppositiefractie in Limburg, heeft “zorgen” over de ook in zijn ogen “forse daling”. Hij verwees naar de volgens hem wereldwijd dalende vrachtvolumes als verklaring. Dat laatste beaamde ook gedeputeerde Stephan Satijn (VVD, economie). Het vliegveld is volgens hem “in concurrentie”. Er hoeft op dit moment overigens geen extra geld naar de luchthaven om deze overeind te houden. Ook stelde Satijn dat de cijfers “conform de businesscase” zijn.

De Provinciale Staten van Limburg stemden vorig jaar in met het behoud van Maastricht Aachen Airport, na veel discussie daarover. Omwonenden klaagden over geluidsoverlast en ook vonden tegenstanders dat het vliegveld te veel geld kost. De aanwezigheid van het vliegveld blijft ook na het besluit van vorig jaar bij sommigen weerstand oproepen. Activisten van Extinction Rebellion bezetten vorig weekend nog enkele uren de vertrekhal van het vliegveld. Zij eisen onder meer minder uitstoot. Oppositiepartij D66, maar ook coalitiepartij SP gingen vrijdag in op de in hun ogen vervuilende praktijken van het vliegveld.

Coalitiepartner VVD noemde Maastricht Aachen Airport juist belangrijk voor de Limburgse economie. Het CDA, ook deelnemer aan de coalitie, vindt vooral dat de Staten geduld moeten hebben en niet opnieuw de discussie over het voortbestaan van het vliegveld moeten voeren. “We moeten de organisatie de kans geven om de doelen te realiseren”, zei Statenlid Mirjam Depondt-Olivers. “Iedereen weet dat dat niet zo snel kan.”