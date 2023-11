Ramspolkering bij Kampen gesloten om hoogwater IJsselmeer

De stormvloedkering Ramspol bij Kampen is vrijdagmorgen gesloten vanwege de hoge waterstand op het IJsselmeer in combinatie met stormachtige wind, aldus Rijkswaterstaat. De Ramspolkering sluit het Zwarte Meer af van het Ketelmeer. De opblaasbare Ramspolkering is de enige balgstuw ter wereld die dienst doet als stormvloedkering. Als de kering dicht is, vormt hij een barrière tegen binnendringend water van 10 meter hoog en 240 meter lang.

Rijkswaterstaat heeft voor de delta van de IJssel en de Vecht en voor de kust van Flevoland aan de kant van het IJsselmeer code geel (verhoogde waakzaamheid) afgegeven. Een aantal grote sluizen is al gesloten en er zullen er vrijdag waarschijnlijk meer volgen. De waterstand op het IJsselmeer en het Markermeer is hoog, terwijl de IJssel ook veel water afvoert. Waterschappen moeten lozen op het IJsselmeer om overstromingen landinwaarts te voorkomen. De waterstand van het IJsselmeer blijft ook zaterdag nog hoog, denkt de waterbeheerder.

Ook langs delen van de kust staan Rijkswaterstaat en de waterschappen op scherp. In de loop van vrijdagmiddag trekt de wind aan tot stormachtig, wat voor hoge golven op zee gaat zorgen. Tegelijkertijd staat het water in de rivieren hoog en is het land kletsnat, zodat regen niet meer in de grond kan wegzakken. Hoek van Holland krijgt aan het begin van de vrijdagmiddag te maken met hoogwater en enkele uren later volgt Dordrecht, aldus de waterbeheerders. De Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel en de Haringvlietdam zijn donderdagavond al gesloten.

Bij Delfzijl zijn vrijdagmorgen de dijkdoorgangen afgesloten wegens hoogwater en harde wind op de Waddenzee. Daardoor is de haven van Delfzijl dicht. Rijkswaterstaat voorziet dat het water vrijdagavond het hoogste punt bereikt.