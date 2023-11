Religieuze organisaties willen met Wilders in gesprek

Verschillende religieuze organisaties, waaronder Raad van Kerken in Nederland en Contactorgaan Moslims en Overheid, willen met Geert Wilders in gesprek over zijn belofte om er “te zijn voor elke Nederlander”. Dit laten ze weten in een brief gericht aan de PVV-leider, naar aanleiding van zijn winst woensdag bij de Tweede Kamerverkiezingen.

De samenwerkingsverbanden van kerken en moskee├źn schrijven dat er veel is gebeurd in zijn rol als oppositieleider. “Mensen en groepen in onze samenleving hebben dat verschillend ervaren, van gesteund en gezien tot gekrenkt, niet gezien, niet gehoord, ge├»soleerd en soms als vernederd.”

De briefschrijvers vinden het van groot maatschappelijk belang dat angsten worden weggenomen en zijn verheugd dat Wilders heeft gezegd dat, als hij premier zou worden, hij een premier voor alle Nederlanders wil zijn. “U spreekt van hoop voor Nederland”, aldus de brief. “We spreken samen – met u – de agenda van hoop uit. De hoop dat niemand in Nederland zich ongewenst hoeft te voelen vanwege zijn religie, kleur of sekse.”

Ze gaan dan ook graag in gesprek met Wilders, op korte termijn, om “invulling en gestalte te geven aan uw belofte om er te zijn voor elke Nederlander, ongeacht geloof, sekse of kleur”. Ook rabbijn Awraham Soetendorp, oprichter Respect Foundation, jongerenimam Shamier Madhar, pastoor Ad van der Helm van de Stichting Prinsjesdagviering en Bikram Lalbahadoersing, voorzitter van In Vrijheid Verbonden, hebben de brief ondertekend.