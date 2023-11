Tweede verdachte die vastzat voor mishandeling Baudet weer vrij

De tweede verdachte die was opgepakt voor de mishandeling van Thierry Baudet komt weer vrij. De rechter-commissaris heeft besloten dat de minderjarige niet in voorarrest blijft. Hij blijft in de ogen van het Openbaar Ministerie nog wel verdachte, aldus het OM vrijdag.

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) werd afgelopen maandag op zijn hoofd geslagen met een bierflesje. Dat gebeurde tijdens een campagne-evenement in een cafĂ© in de stad Groningen. Baudet hield er een hoofdwond aan over. Hij sprak later van een “politieke aanslag”.

Donderdag besloot de rechter-commissaris dat de eerste opgepakte verdachte veertien dagen in voorarrest blijft.