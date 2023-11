Van Strien: gevoel urgentie groot om snel een kabinet te vormen

In de politiek en in de samenleving is een “groot gevoel van urgentie om vaart te maken met de vorming van een kabinet”, zei verkenner Gom van Strien vrijdagmiddag op zijn eerste persconferentie. Het zal niet eenvoudig worden, tekende hij daar meteen bij aan. “De verkiezingsuitslag is complex. De zetelverhoudingen zijn fors gewijzigd.”

Van Strien is zich er daarom van bewust dat zijn verkennerschap “geen eenvoudige opdracht is”. Maandag begint hij met gesprekken met de lijsttrekkers en fractievoorzitters, in volgorde van het aantal zetels dat partijen hebben gehaald. Hij ontvangt zijn partijgenoot en PVV-leider Geert Wilders als eerste. Mogelijk komen er later vervolggesprekken.

“Het wordt voor iedereen weer wennen om uit de campagnestand te komen. Dat vraagt echt iets van partijen. Het stof moet even neerdalen, even een moment van bezinning”, zei Van Strien, die voor de PVV in de Eerste Kamer zit.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft vrijdag aangegeven dat ze alleen als gedoogpartner wil samenwerken met de partij van Geert Wilders. Van Strien zegt dat hij niet op voorhand opties uit wil sluiten. “Alles is open.” Hij wil ook niet reageren op wat politici in de media zeggen over mogelijke coalities, maar zich laten leiden door de gesprekken die hij met ze gaat voeren. De senator vindt het ook niet passen om tijdens de persconferentie zijn eigen analyse van de verkiezingsuitslag te delen.

Kortgeleden heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen dat de verkenner op afstand moet staan van de dagelijkse politiek. Ondanks zijn rol als Eerste Kamerlid denkt Van Strien dat hij op “voldoende op afstand” staat van de politiek om de verkenningsfase tot een succes te maken.

“Kijk, iedere Nederlander heeft een zekere mening, een politieke opvatting”, zegt de verkenner. “De Eerste Kamer staat erom bekend dat er mensen zitten die een zekere afstand hebben tot de politiek.”