Verkenner Van Strien herinnert zich uitspraken nep-parlement niet

PVV-verkenner Gom van Strien kan zich zijn uitspraken over de Eerste Kamer als “nep-parlement” niet herinneren, zei hij desgevraagd op zijn eerste persconferentie in zijn nieuwe functie. Van Strien vindt het bovendien nu “niet relevant” of hij zich ooit zo heeft uitgelaten. “Ik heb alle vertrouwen in het Nederlandse parlement”, zei hij.

In 2015 sprak senator Van Strien de woorden in navolging van uitspraken van PVV-leider Geert Wilders, in het L1-radioprogramma De Stemming. Volgens Van Strien hield ook de senaat “geen rekening met wat er leeft onder de meerderheid van de bevolking”, citeerde 1Limburg hem in 2015 uit dat radiogesprek.

Van Strien reageerde vrijdag ge├»rriteerd nadat een journalist meerdere keren had doorgevraagd naar dat radiogesprek. Hij hield meerdere keren vragen af over zijn uitspraken en zei kortaf “einde” toen hierover toch werd doorgevraagd.