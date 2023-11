Zeeuwse gedeputeerde: stop op internationale studenten desastreus

Als er geen internationale studenten meer naar Zeeland zouden komen, zou dat desastreus zijn voor de Hogeschool Zeeland en andere onderwijsinstellingen als het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. Dat zei de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas (onderwijs) vrijdag tijdens een Statenvergadering.

Van der Maas reageerde op een vraag van D66-Statenlid Wouter Versluijs. Die vroeg wat de gevolgen voor het Zeeuwse onderwijs zullen zijn als de Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling de rem gaat zetten op de toestroom van internationale studenten. De Hogeschool Zeeland en het UCR zijn populair bij studenten uit het buitenland.

Van der Maas zei dat de kwestie van de internationale studenten een vraagstuk is dat de onderwijsinstellingen in heel Nederland aangaat. “Dit vraagt om maatwerk. De ene hbo-instelling of universiteit is niet de andere. Moeten we niet kijken naar de impact per regio?”

De gedeputeerde zei dat de provincie al in gesprek is met de rijksoverheid en de Tweede Kamer over dit vraagstuk. “Het staat in Den Haag op de agenda.”