Zoektocht naar weggelopen tijgerkat in Helmond

Medewerkers van de dierenambulance en buurtbewoners in de Helmondse wijk Houtsdonk zijn vrijdag op zoek naar een donderdagavond ontsnapte serval. Dat is een katachtig roofdier, ook wel bekend als “tijgerkat”. Het dier is volgens een medewerkster van de dierenambulance uit het raam van de woning waar hij verbleef, ontsnapt.

Het gaat om een gecastreerd mannetje. Inmiddels hebben twee mensen zich gemeld die de serval hebben gezien, aldus de medewerkster van de dierenambulance. Het dier is volgens haar op zich niet gevaarlijk, maar wel onvoorspelbaar. “We vragen mensen het dier niet zelf te benaderen of op te jagen, anders gaat hij er nog verder vandoor”, zei ze.

“We zijn met man en macht aan het zoeken. De serval luistert alleen naar zijn baasje, niet naar iemand anders. Als iemand hem ziet, dan vragen wij om de eigenaresse te bellen zodat zij hem kan vangen.”

Vanaf 1 januari mag met servals niet meer gefokt worden. Dat is omdat ze vanaf dan op een lijst van verboden dieren staan. “Vandaar dat er juist nu flink mee gefokt wordt”, aldus de medewerkster van de dierenambulance. “Na 1 januari mag het niet meer, maar de kleintjes die dan geboren zijn, mogen wel nog blijven.”