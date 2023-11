Belangengroep: veel verontruste leerlingen op speciaal onderwijs

De belangenvereniging voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (LBVSO) zegt dat momenteel sprake is van “een tsunami aan meldingen van verontruste leerlingen”. Het gaat om zowel leerlingen met een islamitische achtergrond die door de verkiezingsuitslag bang zijn het land te worden uitgezet als om leerlingen met een joodse achtergrond, stelt het bestuur.

“Het is algemeen bekend dat er islamfobie, antisemitisme en discriminatie gaande is op veel van onze scholen”, schrijft het bestuur in een verklaring op het sociale medium X. Sommige hoofdstukken bij bepaalde vakken worden volgens de belangenvereniging overgeslagen uit angst voor heftige confrontaties.

LBVSO wil dat scholen direct optreden tegen uitingen als ‘zijn je koffers al gepakt’ of ‘pak de trein naar Auschwitz’. Want dat gebeurt nu te weinig, meent het bestuur, dat ook de overheid oproept op te treden en niet voor problemen weg te kijken. “Wat wij missen van u is een ferm statement en actieplan. Het is uw taak om alle leerlingen veilig te houden.”

Volgens LBVSO zijn op veel scholen bijeenkomsten gehouden over de verkiezingsuitslag. Maar daarin zou te weinig zijn benadrukt dat leerlingen door de grondwet niet bang hoeven te zijn voor uitzetting. “Zodra wij die leerlingen hier wél over informeren staan ze er direct anders in en zijn ze stukken geruster.”