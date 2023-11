Gewonde bij woningbrand in ‘s-Gravenzande

Bij een woningbrand aan de Woutersweg in het Zuid-Hollandse ‘s-Gravenzande is vrijdagavond even voor middernacht een persoon gewond geraakt. De veiligheidsregio Haaglanden Veilig ontruimde tien woningen. Een uur na het uitbreken van de brand was deze onder controle.

De gewonde persoon had rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Even voor 02.00 uur meldde de brandweer dat de bewoners van acht woningen weer naar huis konden. Of ook twee naastgelegen woningen weer bewoond kunnen worden, moet nog worden onderzocht. De woning waar brand heeft gewoed, is onbewoonbaar.

De brand begon in de woonkamer van de woning en breidde zich uit naar de bovenverdieping. Hoe het vuur kon ontstaan, is nog onduidelijk.