Onderzoek naar agenten Midden-Nederland om racistische berichten

Vier medewerkers van politie Midden-Nederland hebben zich vermoedelijk discriminerend en racistisch uitgelaten op sociale media. Er is door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten een onderzoek ingesteld. Drie zijn gedurende het onderzoek per direct buiten functie gesteld en een is met bijzonder verlof gestuurd.

Volgens de politie circuleerden de afgelopen periode op sociale media reacties van de medewerkers op nieuwsberichten die ze met hun privĂ©twitteraccounts hebben geschreven. De berichten zijn vrijdag door de politie ontdekt. Het gaat om “kwetsende en ongepaste uitingen die als discriminerend, racistisch en onprofessioneel kunnen worden beschouwd”, aldus de politie.

Om hoeveel berichten het gaat en wanneer die geschreven zijn, is niet bekendgemaakt.

“Wij zijn een politie van en voor iedereen”, zegt waarnemend politiechef Michel de Roos. “Kwetsende en ongepaste uitspraken, die als discriminerend of racistisch kunnen worden beschouwd van collega’s op persoonlijke socialmedia-accounts, zijn onacceptabel.”

Het is niet voor het eerst dat politiemedewerkers in opspraak raken om (online)uitlatingen. De Rotterdamse politie startte eerder dit jaar een disciplinair onderzoek naar medewerkers om vrouwonvriendelijke en discriminerende berichten in een WhatsAppgroep. En de politie in Oost-Nederland heeft in juli agenten ontslagen en bestraft om racistische opmerkingen die ze maakten toen ze in een busje zaten naar Parijs, waarvan een filmpje was gemaakt.