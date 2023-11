Paar honderd mensen bij sintviering met Zwarte Piet in Rijswijk

Een paar honderd mensen hebben op het Piramideplein in Rijswijk een officieuze Sinterklaasviering met zwart geschminkte pieten bijgewoond. De bijeenkomst was georganiseerd door het gemeenteraadslid Marc Weterings van de partij Rijswijks Belang. Die heeft in het partijprogramma staan dat “Sinterklaas mét Zwarte Piet tot het Nederlands erfgoed behoren”.

De politie was zichtbaar aanwezig en een brassband speelde Sinterklaas- en andere liedjes. Ongeveer dertig mensen, onder wie een paar minderjarigen, waren verkleed als Zwarte Piet. De viering verliep zonder incidenten. Er waren geen anti-Zwarte Piet-betogers aanwezig.

De officiële intocht van de sint, georganiseerd door de gemeente Rijswijk in aanwezigheid van burgemeester Huri Sahin, was vorige week zaterdag met de aanwezigheid van alleen roetveegpieten. Een meerderheid van de Rijswijkse raad had eerder voor die opzet besloten.

De bijeenkomst van zaterdag, was een eigen initiatief van Weterings en zijn partij uit onvrede tegen de gang van zaken vorige week. Weterings kreeg geen toestemming voor een intocht omdat volgens Sahin de openbare orde en veiligheid niet konden worden gewaarborgd.