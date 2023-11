Schrijfster Lydia Rood wint Groot Dictee bij prominenten

Schrijfster Lydia Rood heeft zaterdag het Groot Dictee der Nederlandse Taal gewonnen bij de prominenten. De 66-jarige Rood maakte in totaal tien fouten. Het dictee werd uitgezonden in het KRO-NCRV-programma De Taalstaat op NPO Radio 1 vanuit Rozet in Arnhem. De presentatie was zoals gewoonlijk in handen van presentator Frits Spits.

Bij het team van de prominenten werden per persoon gemiddeld 35 fouten gemaakt. Rood werd tijdens het dictee nog gevraagd hoe het ging. “Ik denk altijd dat ik het goed heb gedaan, maar ik heb een rooskleurig zelfbeeld”, zei ze toen.

Het team van prominenten nam het op tegen een team van twintig luisteraars van De Taalstaat. Daar werden gemiddeld twintig fouten per persoon gemaakt. Dit team bracht ook de twee winnaars van de wedstrijd voort; Walter Oussoren en Emiel Heuff hebben de schrijfwedstrijd allebei gewonnen met ieder acht fouten.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal is sinds een aantal jaar alleen nog te volgen op de radio. De titel van het dictee, Vooruit met de geit!, was geschreven door cabaretier Wim Daniƫls. Het dictee werd voorgelezen door voormalig Tweede Kamer-voorzitter Gerdi Verbeet. Naast Rood deden bijvoorbeeld ook kinderboekenschrijver Tosca Menten, dj Bert Kranenbarg, oud-Kamerlid Kathleen Ferrier, cabaretier Erik van Muiswinkel, filosoof Stine Jensen, thrillerauteur Charles den Tex en cabaretier Guido Weijers mee.