Toch intocht met Zwarte Piet in Twentse Enter

In het Twentse Enter is zaterdag alsnog een sinterklaasviering geweest met zwarte pieten, nadat de intocht eerder was afgeblazen uit angst voor acties door Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De gemeente laat weten dat ze er niet van op de hoogte is gesteld, maar op basis van onder meer berichten op sociale media wel een vermoeden had dat het ging plaatsvinden.

Volgens een woordvoerster van gemeente Wierden, waar Enter onder valt, was een aantal agenten daarom aanwezig. De viering in het dorp is verder zonder incidenten verlopen, geeft ze aan. Wie het heeft georganiseerd, weet de gemeente niet.

Volgens RTV Oost werd de sint en de zwarte pieten op het Dorpsplein en in de omliggende straten onthaald door honderden mensen.