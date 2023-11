Vogelgriep op kinderboerderij in Alphen aan den Rijn

Op een kinderboerderij in het Zuid-Hollandse Alphen aan den Rijn is vrijdag de vogelgriep vastgesteld. De pauwen, kippen, eenden, ganzen en kalkoenen op de locatie aan de Burgemeester Bruins Slotsingel zijn daarom geruimd. De kinderboerderij meldt dat ze zaterdag om onder meer het “verwerken van deze gebeurtenis” dicht is.

De kinderboerderij zegt dat de kippen en kalkoenen ondanks de genomen afschermingsmaatregelen laatst ziek werden en er veel dood gingen. Daarop kwam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) langs en stelde de vogelgriep vast.

Vorige week is opnieuw een landelijke ophokplicht ingesteld voor kippen en andere vogels, nadat in Nederland twee nieuwe vogelgriepuitbraken waren ontdekt. Het virus werd vastgesteld op een leghennenbedrijf in Renswoude met 65.000 kippen en op een zorgboerderij met 180 kippen in de gemeente Edam-Volendam.

De ophokplicht geldt voor alle commercieel gehouden vogels, waaronder pluimvee. Hobbyvogels die een risico vormen moeten worden afgeschermd, bijvoorbeeld in volières.