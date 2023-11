Ahoy doet eigen onderzoek naar schietpartij bij urbanfeest

Rotterdam Ahoy stelt een onderzoek in naar het schietincident in de nacht van zaterdag op zondag dat gebeurde bij een urbanfeest in het evenementencomplex. De directie wil weten hoe het kan dat iemand een vuurwapen mee naar binnen kon nemen.

“Wij zijn als Ahoy erg geschrokken door deze situatie”, laat een woordvoerder weten. “Onze zorg gaat allereerst uit naar slachtoffers en eventueel betrokken medewerkers en wij zullen, in samenwerking met de organisator, gaan uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.” De evenementen die zondag geprogrammeerd staan ondervinden daar geen hinder van.

Ahoy zegt dat veiligheid “onze grootste aandacht” heeft. “Zeker ook tijdens komende events.”

Bij de schietpartij is een man ernstig gewond geraakt, zegt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten van 20 en 31 jaar, beiden uit Rotterdam, zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Op het moment van de schietpartij vond het feest I Love Urban plaats, waarvan acteur en komiek Jandino Asporaat gastheer was. Gedurende de avond traden verschillende bekende artiesten op zoals Frenna, Jonna Fraser, Bilal Wahib, Bizzey, Idaly en Poke.