Asielzoekers uit Ter Apel aangekomen in Den Haag voor spoedopvang

De ongeveer honderd geregistreerde asielzoekers die zondag met twee bussen vertrokken vanuit Ter Apel naar Den Haag, zijn rond 16.30 uur aangekomen bij de spoedopvang in het NH Hotel in de wijk Kijkduin. Daar worden zij de komende tijd opgevangen. De nood bij het aanmeldcentrum in de Groningse plaats was dit weekend zo hoog dat asielzoekers dreigden buiten op het gras te moeten slapen.

De gemeente Den Haag liet door de “zeer acute situatie” weten zo’n honderd tot honderdtwintig mensen op te vangen in het hotel, tot uiterlijk 15 januari. Hoeveel mensen daadwerkelijk gaan verblijven aan het Deltaplein is volgens de gemeente afhankelijk van de instroom. Er zijn vijftig tot zestig kamers beschikbaar voor volwassen mannen, vrouwen en stellen. Er is geen plek voor kinderen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de begeleiding van de groep, betaalt de kosten en wordt ondersteund door het Rode Kruis.

Omwonenden werden per brief op de hoogte gesteld. Hart voor Den Haag liet zaterdag weten een spoeddebat aan te vragen over de opvang. Gemeenteraadslid Coen Bom van Hart voor Den Haag hekelde dat omwonenden geen inspraak hadden. “Het is ronduit schandalig dat omwonenden voor een voldongen feit worden gesteld. Nul inspraak, nul overleg.”