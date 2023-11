In een arbeidsmigrantenhotel in het Zeeuwse Wolphaartsdijk is zondag rond 19.00 uur een dode man gevonden. Een vrouw, die eveneens in het hotel aan de Lepelstraat verblijft, is aangehouden. Haar betrokkenheid bij de dood van de bewoner wordt onderzocht, meldt de politie.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak van het slachtoffer.