Drie Nederlanders aangehouden na plofkraak in Duitsland

Drie Nederlanders in de leeftijd van 19 tot 24 jaar zijn zaterdag aangehouden op verdenking van het plegen van een plofkraak in Duitsland. Ze hebben daarbij een onbekend geldbedrag buitgemaakt, meldt de Duitse politie.

Het drietal zou in de nacht van vrijdag op zaterdag in Hasselroth, in de deelstaat Hessen, een geldautomaat hebben opgeblazen met explosieven. Daarna gingen ze er in een gestolen voertuig vandoor. De politie begon een klopjacht en zette onder meer een helikopter in. Het voertuig werd teruggevonden in Schöllkrippen. Uiteindelijk werden de verdachten daar in een afgelegen hut gevonden en gearresteerd.

Volgens de politie is een deel van de buit teruggevonden in de omgeving van een schuur waar de vermoedelijke daders zich tijdelijk met hun voertuig hadden verstopt. De schade door de ontploffing van de geldautomaat is groot. Niemand raakte gewond.

De verdachten zijn zondag voorgeleid voor de rechter in de rechtbank in Hanau.