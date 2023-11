Man gewond bij ‘familiedrama’ Rijswijk nog in ziekenhuis

De man die in Rijswijk zwaargewond is gevonden bij een woning aan de Lange Dreef ligt zondagmorgen nog in het ziekenhuis. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. In de woning zelf werd rond 01.00 uur een dode vrouw gevonden. Volgens burgemeester Huri Sahin “lijkt er sprake te zijn van een familiedrama”.

De politie zei eerder al uit te gaan van een incident in de relationele sfeer en meldde dat de man buiten de woning gewond is geraakt. Het is niet bekend of hij is aangehouden.

“Vannacht heeft in onze stad een afschuwelijke gebeurtenis plaatsgevonden”, schrijft burgemeester Huri Sahin op sociale media. “Intens verdrietig en tragisch. Mijn gedachten gaan uit naar de kinderen, de familie en nabestaanden. Ook denk ik aan de buurtbewoners die geraakt zullen zijn door deze tragische gebeurtenis.”

De politie trof de vrouw en de man aan na een melding. Hoe de vrouw om het leven is gekomen en de man gewond is geraakt, wordt nog onderzocht. Ook over hun identiteit is nog niks bekendgemaakt.