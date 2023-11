Nederlander niet op de lijst van vrij te laten gijzelaars

De Nederlander die door Hamas is gegijzeld, staat niet op de lijst met namen van gijzelaars die zondag mogelijk worden vrijgelaten. Dat laat de opa van de 18-jarige Ofir Engel weten. Jucha Engel hoopt dat zijn kleinzoon maandag wel op de lijst staat en zegt dat ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken hard werkt om Ofir te bevrijden.

Zondag is de derde dag van een vierdaagse gevechtspauze tussen Hamas en Israƫl. Dat betekent dat maandag in principe de laatste dag is dat er gijzelaars worden vrijgelaten, al wordt er onderhandeld over een verlenging van de deal.

Engel werd op 7 oktober door Hamas meegenomen uit de kibboets Be’eri. Kort daarna kreeg hij na een spoedprocedure de Nederlandse nationaliteit, met als achterliggend idee dat daarmee de kans op vrijlating groter zou worden.