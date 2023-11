NRC: verkenner Van Strien in verband gebracht met fraude

Verkenner Gom van Strien wordt in verband gebracht met fraude bij zijn voormalige werkgever, meldt NRC. PVV-leider Geert Wilders is niet door hem op de hoogte gebracht over de zaak.

Tegen de krant ontkent hij de beschuldigingen, “Als dit naar buiten komt, ga ik actie ondernemen tegen de universiteit want dan gaat het er alleen om om mijn naam te beschadigen”, zegt hij in NRC. Hij zegt nooit opheldering te hebben gekregen over de beschuldigingen.

Van Strien gaat maandag aan de slag als verkenner. Hij moet de komende twee weken kijken welke mogelijkheden er zijn om een coalitie te vormen. Van Strien zit voor de PVV in de Eerste Kamer.

Utrecht Holdings deed in maart aangifte tegen twee medewerkers en een oud-medewerker wegens “verdenkingen van oplichting en omkoping in verband met aandelentransacties van twee voormalige deelnemingen van Utrecht Holdings in de periode 2006-2018”.

Volgens documenten in handen van NRC blijkt dat het bij de oud-medewerker gaat om Van Strien die tot in 2009 bestuurder was van Utrecht Holdings. Dat bedrijf is het Knowledge Transfer Office van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht.

In een rapport van onderzoeksbureau Deloitte staat volgens de krant dat Van Strien en diens opvolger de aandelen van bedrijven die zijn ontstaan uit de universiteit of het UMC in handen speelden van een extern bedrijf (Hereswint BV) waarvan hun echtgenotes elk 32 procent van de aandelen in handen hadden. De andere aandeelhouder waren een oud-buurman en vriend van Van Strien, en diens zus.