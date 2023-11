Tien personen aangehouden rond voetbalwedstrijd Roda JC – MVV

Tien personen zijn zondag aangehouden rond de voetbalwedstrijd Roda JC – MVV Maastricht. Zij zijn opgepakt voor onder meer verboden wapenbezit, belediging, openlijke geweldpleging of vandalisme. Supporters pleegden vernielingen in het stadion, ze gooiden onder meer stoelen van de tribune op het veld. De politie meldt dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

Volgens de politie verliep de voetbalwedstrijd “beheersbaar, maar tegen het einde zeer onrustig”. De politie was voor, tijdens en na de wedstrijd in Kerkrade en Maastricht aanwezig. Onder meer de ME en politie te paard moest worden ingezet rond het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. “Hoewel de derby tussen Roda JC en MVV altijd sentimenten oplevert, heeft dit niet gezorgd voor grote incidenten buiten het stadion”, aldus de politie zondag.

De Limburgse derby werd gewonnen door Roda JC door een doelpunt in de blessuretijd (1-0).