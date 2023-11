Van Strien gaat door als verkenner ondanks aantijging van fraude

Gom van Strien gaat door als verkenner hoewel hij in verband wordt gebracht met fraude. Dat laat de PVV-senator in een verklaring weten. Hij ontkent de beschuldigingen die door NRC naar buiten zijn gebracht.

“Ik heb inmiddels contact gehad met Geert Wilders en de voorzitter van de Tweede Kamer, die mij in overleg met alle gekozen lijsttrekkers als verkenner heeft benoemd en ga door met mijn werk als verkenner”, aldus Van Strien in een verklaring.

Van Strien wordt door zijn voormalige werkgever Utrecht Holdings verdacht van oplichting en omkoping. Het bedrijf, dat in maart aangifte deed, is eigendom van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Er zou fraude bij de onderneming zijn gepleegd tussen 2006 en 2018. Het Eerste Kamerlid van de PVV was tussen 2000 en 2009 algemeen directeur van Utrecht Holdings. Nog twee anderen worden beschuldigd in deze zaak.

De 72-jarige senator zegt in januari op de hoogte te zijn gesteld van de beschuldigingen. “Die zijn in mijn ogen ongegrond en ik neem daar met kracht afstand van.” Hij zegt op de verdenkingen te hebben gereageerd, maar niets meer te hebben gehoord.

“Ik heb via een persbericht begrepen dat aangifte is gedaan, maar mij is niet bekend of dat tegen mij is gedaan, noch hoe het met deze aangifte staat”, aldus Van Strien.

Utrecht Holdings heeft aangifte gedaan tegen drie mensen: twee medewerkers die toen op non-actief zijn gezet en een oud-medewerker. Die laatste was volgens NRC Van Strien. Die zegt in de krant PVV-leider Wilders niet op de hoogte te hebben gesteld.

Utrecht Holdings brengt innovaties op de markt die voortkomen uit onderzoek van de universiteit en het ziekenhuis. Ook helpt het met het opzetten van start-ups die verder werken met wetenschappelijke vindingen van de instellingen.

Volgens onderzoek van Deloitte waar NRC over schrijft, zouden Van Strien en de twee anderen aandelen van start-ups in handen hebben gespeeld van een extern bedrijf (Hereswint BV) waarvan hun echtgenotes elk 32 procent van de aandelen in handen hadden. De andere aandeelhouders waren een oud-buurman en vriend van Van Strien, en diens zus.

Het zou Hereswint tussen 2006 en 2018 zo’n 2 miljoen euro aan dividendbetalingen hebben opgeleverd, aldus NRC.

Van Strien begint maandag zijn gesprekken met de lijsttrekkers en fractievoorzitters. Hij moet onderzoeken welke coalitie mogelijk is. Als eerste komt Wilders langs.